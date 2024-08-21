Moody’s подсчитало количество компаний в Европе с российским участием

Международное рейтинговое агентство Moody’s сообщило, что обнаружило 46 тысяч организаций, учрежденных в Европейском союзе, в которых более 40% имущественных прав принадлежит российским физическим лицам (включая граждан с двойным гражданством, в том числе ЕС) или юридическим лицам. Выявить их удалось благодаря собственным разработкам в сфере анализа данных, уточняется на сайте организации.

© Frank Media

Согласно информации Moody’s, по состоянию на июль 2024 года, в топ–5 стран, где в Европе зарегистрировано больше всего российских фирм вошли:

Чехия: 12 480 компаний

Болгария: 9 581 компаний

Германия: 4 296 компаний

Латвия: 3 338 компаний

Италия: 2 539 компаний

«Банки, кредитные учреждения и другие обязанные структуры (то есть те структуры, которые обязаны соблюдать определенные нормативные требования) в этих странах должны уделять особое внимание своим операциям и отчитываться соответствующим образом», — предупредило агентство.

Зачем Moody’s подсчитывала российские фирмы?

Инициатива рейтингового агентства связана с исполнением указаний, вошедших в 12-й пакет санкций ЕС. Тот пакет, включавший, в частности, запрет на импорт алмазов из России, также содержал новые требования к отчетности по операциям с российскими компаниями. Эти требования вошли в статью 5r Постановления ЕС №833 ЕС/2014 от 31 июля 2014 года, в редакции от 18 декабря 2023 года. Они обязали организации ЕС с долей российского участия более 40% с 1 мая 2024 года отчитываться перед компетентным органом государства — члена ЕС — о переводах средств, превышающих 100 тысяч евро, за пределы Европейского союза. Аналогичная обязанность была введена и для кредитных и финансовых организаций ЕС, обслуживающих счета таких компаний. Сдавать соответствующие отчеты они должны в течение двух недель после окончания каждого квартала.

Однако, как отмечает Moody’s, одной из основных сложностей для кредитных и финансовых учреждений Европы стало отслеживание непрямых финансовых переводов таких компаний, а также определение российского участия в каждой транзакции.

«Зачастую учреждения могут контролировать прямые переводы, однако выявление непрямых переводов и уровня российского участия исторически представляет сложность», — отмечает Moody’s.

В своем заявлении агентство сообщило, что применило собственную базу данных клиентов, что помогло ей идентифицировать конкретные компании, подпадающие под требования отчетности. Moody’s также сообщило, что готово предоставлять информацию о бенефициарной собственности таких компаний, детали корпоративной структуры, а также осуществлять “санкционный скрининг”.

Новый пересмотр

Как отмечает Moody’s, целью действующего регламента ЕС относительно платежей, осуществляемых компаниями с российским участием, является “улучшение оценки возможных нарушений санкций, связанных с Россией”, и определение источников доходов страны. По данным агентства, Европейская комиссия пересмотрит функционирование новых мер в декабре 2024 года. Сейчас в отношении россиян действуют два основных финансовых ограничения: им запрещено хранить на депозитах в европейских банках более 100 тысяч евро и покупать ценные бумаги, выпущенные после 12 апреля 2022 года. Данные меры были введены после начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной.