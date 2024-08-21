Роспатент готовится к рассмотрению заявки предпринимателя Владислава Бакальчука на регистрацию товарного знака «ВБ». Ожидается прохождение двухэтапной экспертизы, передает ТАСС.

В службе отметили, что подача в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака не предусматривает автоматического предоставления правовой охраны поданному обозначению. Заявка пройдет формальную экспертизу и экспертизу по существу.

При первой проверяется факт оплаты пошлины и соблюдение всех необходимых юридических требований, при второй заявленные обозначения проверяются на сходство с другими, на наличие уже имеющихся подобных обозначений, отметили в ведомстве.

Накануне предприниматель Владислав Бакальчук сообщил о подаче документов на регистрацию знака «ВБ». Он назвал эти действия важным шагом, поскольку «эти буквы символизируют не просто бренд, а личное участие в создании и развитии компании, ставшей лидером на рынке».

До этого новая компания Татьяны Бакальчук и Роберта Мирзояна «РБВ» зарегистрировала 87 доменов на фоне попытки Владислава Бакальчука оспорить передачу домена маркетплейса.