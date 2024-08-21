Американская Capital Group сократила долю в Мосбирже

Capital Group Companies сократила свою долю в Московской бирже с 5,01% до 0,064%, следует из раскрытия информации торговой площадки. Согласно данным Мосбиржи, на 2 апреля 2024 года американская компания владела 5,2% акций российской биржи.

Также тогда в состав акционеров Мосбиржи с долей в 5% и более входили: Банк России (11,7%), Сбербанк (10%), BЭБ.РФ (8,4%), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР, 5,3%), State Street Bank & Trust Company (5,3%).

Инвестиционная компания Capital Group довела свою долю в Мосбирже выше границы в 5% в октябре 2017 года. Тогда ИК получила контроль над пакетом через пять дочерних компаний, занимающихся доверительным управлением (ДУ). В сентябре 2017 года у компании было 3,3% акций торговой площадки, а на 30 июня того же года их не было вовсе.

Под управлением Capital Group находится $2,6 трлн активов, при этом инвесткомпания планирует довести эту сумму до $4 трлн к 2031 году, писало Reuters.

Московская биржа попала под санкции Соединенных Шттатов в июне 2024 года. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) тогда выдало лицензию на сворачивание операций с российской торговой площадкой, а также на выход из ценных бумаг на срок до 13 августа, в начале августа срок действия лицензии был продлен до 12 октября.