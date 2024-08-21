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Стало известно о готовящейся крупной сделке на российском рынке недвижимости

Концерн «Россиум» Романа Авдеева и Сергея Сударикова договорился с компанией Sminex о продаже ей девелопера «Инград». О готовящейся крупной сделке на российском рынке недвижимости сообщает РБК со ссылкой на источники.

Стало известно о готовящейся крупной сделке на российском рынке недвижимости
© Lenta.ru

Отмечается, что сумма грядущего соглашения составит порядка 40 миллиардов рублей. К настоящему времени стороны достигли принципиальной договоренности о переходе активов компании «Инград», однако сама сделка еще не подписана.

По информации одного из собеседников издания, вся деятельность девелопера уже находится под контролем топ-менеджеров Sminex. Часть проектов компания будет реализовывать самостоятельно, а остальные выставит на продажу третьим игрокам.

Член совета директоров Simple Estate Артем Цогоев объяснил грядущую сделку стремлением Sminex к экспансии на российском рынке недвижимости. В частности, он не стал исключать возможного выхода компании в новые для себя сегменты, включая бизнес-класс и комфорт+.

Готовящееся крупное соглашение не станет первым для Sminex. В середине декабря 2022 года с ее участием прошла крупнейшая на тот момент сделка на рынке российского девелопмента. Тогда руководство банка непрофильных активов «Траст» продало Sminex компанию «Интеко» за 38 миллиардов рублей.

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Сергей Судариков
Артем Цогоев
Роман Авдеев
Инград