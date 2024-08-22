«Комус» снизил цены на товары для школы

"Комус" снизил цены на 111 позиций школьного ассортимента, сообщили в пресс-службе ФАС России.

"Инициатива реализована по предложению антимонопольного ведомства, - сказали в службе. - Цены на эти позиции социально значимых школьных товаров снижены в среднем на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года".

Кроме того, более чем на 54 ассортиментных позиций "Комус" зафиксировал цены на уровне аналогичного периода 2023 года.

К ним в том числе относятся рюкзаки, ранцы и пеналы. Товары со сниженными ценами будут отмечены специальными ценниками.

В ФАС напомнили, что "Детский мир" и "Ситилинк" уже второй год берут на себя добровольные обязательства по ограничению наценок и цен на школьные товары. "Комус" в текущем году подключился к этой инициативе впервые.

По мнению ведомства, поддержка компаниями инициативы ФАС России по соблюдению принципов ответственного ценообразования "окажет положительное влияние на рынок и позволит повысить доступность товаров, пользующихся спросом перед началом учебного года".