Финляндия незаконно изъяла поезда Allegro

Финская сторона незаконно изъяла курсировавшие между Санкт-Петербургом и Хельсинки поезда Allegro, неустойка составляет 552 миллиона рублей. Об этом «РИА Новости» сообщили в РЖД.

Поезда Allegro находились в собственности Oy Karelian Trains Ltd — компании-перевозчика, созданной РЖД и VR Group в 2006 году. Последняя после введения в отношении российской компании санкций из-за Украины в 2022 году прекратила пассажирские перевозки между Санкт-Петербургом и Хельсинки. В 2023 году VR Group сообщила о выкупе поездов у СП с РЖД, а затем заявила, что намерена использовать эти составы внутри Финляндии с конца 2025 года.

Комментируя это, в РЖД заявили, что работа Karelian Trains была парализована «в результате незаконных и необоснованных действий финской стороны».

«Последовавшее одностороннее изъятие VR Group у данного предприятия скоростных поездов "Аллегро", в приобретении которых участвовали и "Российские железные дороги", также является незаконным», — добавили там, отметив, что VR Group прекратила железнодорожное сообщение с РФ в одностороннем порядке.

Также в РЖД напомнили, что Allegro предназначались только для перевозок пассажиров между Санкт-Петербургом и Хельсинки и должны были эксплуатироваться на этом маршруте до 2041 года. Сумма неустойки, предусмотренная решением суда, на данный момент составляет 552 миллиона рублей.