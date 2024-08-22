Сбер запустил программу по поиску уязвимостей за вознаграждение

Сбер запустил программу по поиску уязвимостей на платформе по проверке защищенности приложений с привлечением независимых исследователей BI.ZONE Bug Bounty, сообщает пресс-служба банка.

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В Сбере уточнили, что пользователи сервисов Сбера, которые найдут в них уязвимости, смогут получить вознаграждение до 500 тыс. рублей в зависимости от уровня их критичности.

Как рассказал начальник Управления экспертизы кибербезопасности Сбера Сергей Крайнов, банк постоянно совершенствует сервисы, продукты и инфраструктуру для обеспечения кибербезопасности клиентов. По его словам, запуск публичной программы Sber Bug Bounty стал важным шагом в достижении этой цели.

«Мы надеемся, что при поддержке сообщества этичных хакеров и компании BI.ZONE наш совместный проект станет одной из самых активных и конкурентоспособных программ Bug Bounty», — сказал он.

Как рассказали в банке, эксперты смогут тестировать сайт Сбера, веб-версию и мобильное приложение СберИнвестиции и СберБанк Онлайн.

Директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству BI.ZONE Евгений Волошин подчеркнул, что совместная работа независимых исследователей и специалистов Сбера на платформе повысит устойчивость сервисов экосистемы к актуальным киберугрозам и обеспечит сохранность данных пользователей.

«Мы рады, что к нашей платформе присоединился один из ключевых игроков рынка финтеха», — добавил он.

Напомним, сервисами Сбера в России пользуются уже более 100 млн человек, а ежемесячная аудитория СберБанк Онлайн составляет свыше 82 млн. Чтобы обеспечить клиентам лучший пользовательский опыт и безопасность цифровых сервисов.