Путин передал акции «Фритекс» и «Урал АТИ» в хозведение «НАМИ»

Президент России Владимир Путин подписал указ, подразумевающий передачу акций «Завода фрикционных и термостойких материалов» («Фритекс») и «Уральского завода авто-текстильных изделий» («Урал АТИ») в хозяйственное ведение Минпромторга ФГУП «НАМИ». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что всего указ передал «НАМИ» 2,2 миллиона акций «Урал АТИ» и 63,9 тысячи акций «Фритекс». Осуществить все необходимые мероприятия, согласно тексту указа, необходимо будет в шестимесячный срок.

«Принять предложение правительства Российской Федерации о передаче на праве хозяйственного ведения федеральному государственному унитарному предприятию "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" (г. Москва) находящихся в федеральной собственности 2 155 785 акций публичного акционерного общества "Уральский завод авто-текстильных изделий" (г.Асбест Свердловской области) и 63 880 акций акционерного общества "Завод фрикционных и термостойких материалов (г. Ярославль)», — говорится в тексте указа.

Ранее Путин начал совещание по приграничным регионам в режиме видеоконференции.