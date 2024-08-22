Открыта регистрация специалистов на Международную агропромышленную  выставку «Агрорусь-2024»

«Агрорусь» – одно из старейших и авторитетных событий в сельскохозяйственной сфере. Проект направлен на развитие агропромышленной инфраструктуры и обеспечение продовольственной безопасности Северо-Западного федерального округа и всей страны. В программе «Агроруси-2024» особое место также займут вопросы расширения межрегионального и международного сотрудничества.

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Запланировано более 30 деловых мероприятий. Среди ключевых событий:

Пленарное заседание «Тенденции в развитие АПК. Взгляд в будущее»;

АгроФорум «Молодые ученые и активная молодежь. Развитие АПК, сельского туризма и сельских территорий»;

Конференция «Развитие сельского хозяйства и агропромышленности БРИКС и БРИКС+»;

Международная конференция «Селекция, семеноводство и технологии возделывания сельскохозяйственных растений. Традиции и перспективы»;

Панельная дискуссия: «Модернизация образовательной и рабочей среды в Агросекторе: как привлекать в агроиндустрию высокопотенциальных выпускников школ и университетов»;

Международный форум по сельскому туризму с участием представителей Сербии и Черногории.

Полное расписание программы может посмотреть на сайте. А для доступа на площадку необходима регистрация.

Выставка «Агрорусь-2024» пройдет с 28 по 30 августа в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», Санкт-Петербург с бесплатными шаттлами от м. Московская