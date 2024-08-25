«Нет опыта, но 10 лет играл в The Sims» Почему компании все чаще берут на работу людей без опыта?

Из-за нехватки кадров работодатели смягчили свои требования к соискателям: они готовы брать выпускников без опыта работы, обучать, платить за повышение квалификации и создавать «комфорт на местах». Таким положением довольны не все: в ряде компаний жалуются на гонку зарплат и мечтают вернуть времена, когда условия диктовал бизнес. Как опыт игры в The Sims может помочь при трудоустройстве и что будет с рынком труда дальше — в материале «Ленты.ру».

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Рынок труда стал рынком соискателя

На российский рынок труда в этом году выходят около 1,7 миллиона выпускников вузов и колледжей. Несколько лет назад многие из них столкнулись бы с трудностями при поисках работы, но сейчас позиция соискателя стала более выигрышной. Все больше работодателей рассматривают сотрудников без опыта работы и принимают студентов на оплачиваемые стажировки, пишет «РГ».

В первом квартале 2024 года число вакансий без требований к опыту соискателя увеличилось на 58 процентов по сравнению с прошлым годом, достигнув одного миллиона, сообщил hh.ru. Практически в половине из них работодатель допускает возможность дополнительного обучения.

На 58% выросло число вакансий без требований к опыту соискателя в первом квартале 2024 года

По данным исследования Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, в России сейчас переизбыток кадров с высшим профессиональным образованием, тогда как специалистов со средним профессиональным образованием не хватает. Исходя из реалий, труднее всего найти работу выпускникам вузов по таким специальностям, как языкознание, литературоведение и библиотечное дело, а также политические науки и регионоведение, предупреждают аналитики.

При этом множество отраслей испытывают нехватку рабочих рук. Сфера промышленности и строительства Сергей Ромашкин.

Увеличивается спрос и на медицинских работников, сотрудников автосервисов и техподдержки, специалистов по управлению персоналом. Соискатель становится важнее работодателя, именно он теперь чаще всего формулирует условия и предложение, Юлия Анисимова. О высокой конкуренции за персонал и «рынке кандидата» свидетельствует и hh.индекс, который показывает соотношение количества активных резюме к количеству вакансий. Сегодняшний индекс — 3.1 пункта — говорит о дефиците рук.

Положение дел, при котором зарплаты курьеров приближены к зарплатам инженеров, указывает на перекос в пользу первых, заявил этим летом замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» (ЕР) Дмитрий Медведев. И партии, и всему государству, на его взгляд, важно задуматься об изменении ситуации, поскольку число доставщиков растет за счет серьезного перетока людей из реальных секторов экономики. Однако какой подход в этом случае считать наиболее верным — повышать зарплаты инженерам или понижать курьерам, — глава ЕР не уточнил.

Производственные площадки загружены заказами

В России сейчас действительно наблюдается острый дефицит рабочих специальностей, подтвердил генеральный директор рекламно-производственной компании AmadeyPrint Илья Алексеев. Такая нехватка во многом связана с тем, что молодое поколение не желает работать руками и тяготеет к офисным профессиям, убежден он. Другой причиной работодатели называют демографическую яму конца 1990-х — начала 2000-х.

Отследить это можно в сфере легкой промышленности: по данным SuperJob на март 2024 года, количество вакансий в этом сегменте только за первый квартал года выросло вдвое. Средние зарплатные предложения, согласно статистике «Авито Работа», увеличились в этом сегменте на 21 процент и составили 73 тысячи рублей.

Мы оказываемся в ситуации, когда растет потребительская активность и улучшается бизнес-климат. Вместе с этими факторами развиваются производственные площадки: они загружены заказами, и им все сложнее эффективно закрывать рабочие и инженерные вакансии на производстве Евгения Андреева эксперт по подбору персонала компании РОКВУЛ

Работодатели решают проблему по-разному. ГК «Северсталь Стальные решения» набирает выпускников профильных вузов, особенно тех, кто проходили у них стажировку и показали себя способными и перспективными специалистами. «По итогу работы у нас остается больше половины таких стажеров — их удерживают не только высокие зарплаты, но и интересные инженерные задачи», — рассказал «Ленте.ру» гендиректор предприятия Дмитрий Манаков.

Помимо работы с выпускниками, в компании используют и другие способы решения проблемы кадров: конкурентные зарплаты (к примеру, в Орле квалифицированному станочнику предлагается около 100 тысяч рублей), соцпакет, повышение автоматизации и роботизации процессов. Так, в модернизируемых сейчас цехах в Орле и Череповце на конвейерных процессах одна роботизированная установка заменяет 12 сварщиков.

При этом компания все еще испытывает кадровый голод, который обострился на фоне расширения и модернизации производства, отмечает Манаков. До конца года ГК «Северсталь Стальные решения» планирует набрать на свои новые площадки в разных городах 850 человек, среди которых — крайне дефицитные сегодня сварщики, маляры и операторы станков с ЧПУ.

Еще один способ — популяризация рабочих профессий. «Многие молодые люди не стремятся получать профессию электрика из-за неактуальных представлений о будущей работе. Они выбирают IT, маркетинг, продажи. Профессии в этих сферах престижны, более высоко оплачиваются, но на самом деле это стереотип», — убеждена директор по персоналу IEK GROUP Наталия Бельская. В попытках повлиять на это компания устраивает различные мероприятия — например, Открытый чемпионат электриков IEK.

Особую сложность в поисках персонала испытывают компании и производства, расположенные вдали от деловых центров и транспортных узлов, говорит директор по развитию «АММА ПЕТ» Оксана Токтохоева. Для восполнения дефицита работодателям приходится дополнительно инвестировать в материальную мотивацию сотрудников. «К примеру, в нашей компании был введен KPI для всех подразделений и групп, хотя ранее подобная бонусная система распространялась исключительно на отдел продаж», — заключила она.

Работодатели пожаловались на гонку зарплат

Ситуацию, которая сложилась сейчас на рынке, можно охарактеризовать как гонку зарплат, убежден Алексеев. Уровень выплат становится несоизмеримо выше, чем реально могут позволить себе компании, а линейный персонал зачастую зарабатывает больше менеджера. Это неправильно, но иначе компания просто не наберет рабочих, убежден эксперт.

«Например, компания разместила вакансию на позицию швеи или кладовщика. Установила зарплату в размере 80 тысяч рублей, чтобы вызвать интерес у соискателей. Другая компания в процессе мониторинга видит это объявление и понимает, что к ним на зарплату 60 тысяч рублей никто не придет, и тоже повышает — до 85 тысяч рублей. Третья компания анализирует вилку зарплат и устанавливает либо что-то среднее, либо существенно выше, если сотрудники нужны срочно», — привел он показательный пример.

HR-директор мебельной группы «Дятьково» Алена Шунулина среди причин нехватки сотрудников в производственной сфере называет рост популярности вахтового метода работы и переход значительной части рабочей силы на военно-оборонные предприятия. Даже при предложении конкурентной заработной платы и оптимальных условий труда поиск сотрудников не становится проще, а самый эффективный способ закрыть кадровый вопрос — вырастить профессионала внутри компании. В этой компании охотно рассматривают соискателей без опыта работы: куда важнее базовые навыки, объясняет эксперт.

Однажды на собеседовании на должность дизайнера кандидат без опыта работы уверенно заявил, что никогда не занимался проектированием, но порядка десяти лет играл в The Sims, где строил дома, расставлял мебель. После пробного задания стало ясно: соискатель и правда выполняет эту задачу быстро и качественно. Теперь вопрос «Играете ли вы в The Sims?» стал вполне рабочим при поиске подходящего сотрудника Алена Шунулина HR-директор мебельной группы «Дятьково»

Компании «Гермес» и «Гермес-Липецк» требуются электрогазосварщики самой высокой квалификации, однако кандидатов на эту позицию нет вообще, пожаловалась руководитель отдела персонала компании Ольга Платонова. В попытках решить проблему на предприятии ввели позицию помощника электрогазосварщика, на которую принимают кандидатов с минимальным опытом или студентов. Теперь новички приобретают нужные навыки под присмотром специалистов, при этом получая на руки зарплату от 42,6 тысячи рублей.

На фоне кадрового дефицита аутсорсинг и аутстаффинг — самые популярные источники кадров для рабочих профессий, говорит HR-директор «Дятьково». Что касается работников интеллектуального труда, то для многих из них привлекателен удаленный формат работы, поэтому поиск сотрудников уже не ограничивается пределами конкретного города и региона, замечает она.

Однако всех проблем удаленка не решит: работа из дома и гибкий график сейчас становятся стандартом, кандидатов подобными условиями уже не удивить, предупредила Токтохоева. Она предложила работодателям искать и другие способы мотивации, добавив, что сегодня молодые люди особенно ценят возможность посещать профильные выставки не только в России, но и за рубежом — это позволяет специалистам открывать новые горизонты, общаться с иностранными коллегами и держать руку на пульсе актуальных трендов.

Ретейлеры недосчитались продавцов и логистов, рестораны — поваров

На рынке действительно наблюдается большой дефицит кадров, причем в первую очередь — массового линейного персонала, замечает директор по маркетингу международной аутсорсинговой компании DKRS Максим Герасимов. Одной из сфер с наибольшей нехваткой кадров стал ретейл, и касается это как розничных магазинов, так и маркетплейсов, говорит он. Торговые залы остро нуждаются в кассирах — им недостает около 20 процентов персонала, а складам требуется примерно на 23 процента больше грузчиков.

Логистической отрасли остро не хватает складского персонала и водителей, рассказал «Ленте.ру» заместитель гендиректора по развитию ГК «Деловые линии» Дмитрий Хрущалев. В первом полугодии 2024-го потребность в работниках склада выросла на 37 процентов год к году, отметил он. Еще заметнее — на 72 процента — увеличился спрос на водителей категории Е и на 75 процентов — категорий B и С.

Несмотря на сезонные колебания, по зарплатам за прошедший год наблюдается рост, заметил Герасимов. Ставки по вакансиям сейчас достаточно высокие: например, зарплата комплектовщиков за год выросла на 30 процентов и составляет от 3,3 до 3,7 тысячи рублей за смену, в зависимости от региона и объекта. Для сравнения: курьер сегодня может заработать до 5 тысяч рублей за смену.

В отрасли общепита негативная динамика формировалась постепенно на протяжении нескольких лет, присоединяется к обсуждению лидер направления HR-сети ресторанов японской и азиатской кухни MYBOX Алина Лизунова. Такая ситуация сложилась из-за рекордного темпа снижения безработицы, вызванного ростом малого и среднего бизнеса в стране, а геополитическая турбулентность, демографическая яма и ограничения в трудовой миграции, на ее взгляд, лишь усугубили положение.

«Недостаток квалифицированных кадров, особенно среди поваров, все более заметен: в этом году на российском рынке было размещено свыше 150 тысяч вакансий по этой специальности, что на 35 процентов больше, чем в 2023-м, — пояснила Лизунова. — Это можно объяснить развитием и ростом индустрии общепита: потребители предъявляют более высокие требования к качеству и разнообразию блюд, что создает спрос на опытных и талантливых специалистов». Однако молодые люди избегают карьеры в общепите из-за низких зарплат, нестабильного графика и высокого уровня стресса.

На 35% выросло количество вакансий для поваров в 2024 году

В Auchan Retail Россия выпускники вузов и ссузов рассматриваются на открытые вакансии наравне с опытными кандидатами, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе «Ашан». Компания лояльна к начинающим карьерный путь сотрудникам: за последние полтора года на работу здесь приняли более 600 выпускников вузов и ссузов. Чтобы студенты заранее смогли опробовать свои силы в компании и познакомиться со спецификой работы в ретейле, для них организуют регулярные летние стажировки — как в магазинах, так и в сервисных службах компании.

Одним из способов повышения мотивации молодых людей становится организация досуга. Компании проводят для своих сотрудников тренинги и внутрикорпоративные мероприятия развлекательного формата, рассказал бренд-менеджер сервиса быстрой доставки еды PizzaSushiWok Сурен Туманян. Почти половина опрошенных из числа тех, чья компания поощряет спорт, регулярно организуют внутренние спортивные мероприятия, а свыше трети предоставляют сотрудникам абонементы в фитнес-клубы, добавил международный эксперт в сфере HR, обучения и развития бизнеса Гоар Ананян.

Кадровый кризис назревает в сфере авторемонта

Кадровый кризис назревает и в сфере авторемонта, предупредил генеральный директор сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс» Дмитрий Демчук. С уходом зарубежных компаний приходится расширять специализацию, обучать сотрудников и налаживать собственное производство, пояснил он. Это связано в том числе с появлением новых задач: в 2023 году клиентами авторемонтных мастерских стали владельцы военной и агропромышленной спецтехники.

В России многие компании сектора АПК закупили машины иностранного производства, приоткрывает Демчук секреты рынка. В сложившихся реалиях без перехода на отечественную спецтехнику не обойтись, но этот процесс, по его прогнозам, будет постепенным и займет не менее пяти лет. Однако отрасль испытывает трудности уже сейчас: за время ограничений и санкций вырос спрос на автозапчасти и мастеров по работе с полевыми комбайнами и грузовиками.

«Больше всего автомастерские нуждаются в мастерах-приемщиках, токарях, фрезеровщиках, конструкторах-технологах и толковых слесарях. Любой из 16 наших авторемонтных филиалов готов взять студентов для практики и подработки с последующим трудоустройством, например, по государственной программе. К сожалению, некоторых нужных нам профессий уже нет в образовательных организациях. Для легковых авто еще можно найти мастера, для сельскохозяйственной техники — уже сложнее», — перечислил он обозначившиеся проблемы.

В связи с ростом инфляции просто необходима индексация окладов, убежден Демчук. Нагрузка в летний сезон растет, и на этот период лучше заранее предусмотреть премии для сотрудников, советует он.

Случается, что нехватка кадров связана с новизной отрасли. Компания VOLTS производит накопители электроэнергии, и этот рынок настолько молод, что для него еще не успели создать квалифицированные кадры, рассказал ее СEO и основатель Александр Кияница. Своих лучших специалистов компания берет со студенческой скамьи и доучивает внутри команды. «То есть они приходят к нам с какой-то базой, на которую мы накладываем знания из IT и других областей», — пояснил он.

В последние полтора года рынок испытывает большую потребность в инженерах, так что найти достаточно высокооплачиваемую работу по профессии, а не становиться курьерами сейчас достаточно просто, убежден CEO компании VOLTS. «Например, в российской электроэнергетике прямо сейчас происходит глобальный переход к цифровой энергетике, массовое реконструирование подстанций и станций. Параллельно создаются проекты, связанные с альтернативной электроэнергетикой, производством электротехнической продукции. Все это требует этапов конструирования и проектирования», — подчеркивает он. Также перед страной стоит задача активного импортозамещения технологий, поэтому спрос на специалистов широкого профиля будет увеличиваться, прогнозирует Кияница.

Гуманитарным областям нужны учителя, SMM-специалисты и маркетологи

Вопреки сложившимся стереотипам, нехватку кадров ощущают и гуманитарные отрасли: рынку требуются SMM-специалисты, пиарщики, воспитатели и педагоги. Не стала исключением и сфера маркетинга, рассказал «Ленте.ру» CEO Think Mobile Александр Клишев. Если для опытных специалистов важнее hard skills, то для джунов и ассистентов нет возможности старта без подходящих личных компетенций. А найти подходящего кандидата с идеальным набором навыков — для каждого бизнеса непростая задача.

«Например, мы готовим программу для джуниор-специалистов, в которой они могут быстро получить экспертизу и многие сертификаты ведущих курсов. Но важно, чтобы человек совпадал с ценностями компании и планировал свое развитие именно в нашей сфере. Здесь и возникает трудность, так как у многих молодых специалистов есть неопределенность в том, кем они хотят быть, как они себя позиционируют, и в целом нет интереса к росту и знаниям, а для нас это критично», — поделился Клишев своим взглядом на ситуацию. Компании есть что предложить выпускникам вузов, но важно, чтобы предложение было обоюдным и работодатель понимал перспективу пользы для бизнеса, заключил он.

Кадровый голод сейчас испытывает практически любая сфера, говорит руководитель клиентского отдела сети пансионатов для пожилых людей «Теплые Беседы» Татьяна Борзенкова. В патронажном сегменте, к примеру, существуют сложности в привлечении кандидатов как на должности сиделки или повара, так и на позиции офисных сотрудников — менеджера по продажам, программиста 1С, бухгалтера, маркетолога.

Повышение зарплат, по ее словам, влияет только на действующих сотрудников, поскольку создает для них дополнительную мотивацию остаться на текущем месте работы. Однако с новыми кадрами ситуация сложнее. «К сожалению, даже при высоком уровне оплаты труда работники не имеют навыков и компетенций, чтобы в короткие сроки начать приносить компании прибыль», — замечает Борзенкова. При этом молодой специалист с минимальным или нулевым опытом работы претендует на зарплату, которую работодатель еще несколько лет назад был готов предлагать только работнику с серьезным стажем и высокой квалификацией, подчеркивает она.

Среди причин кадрового дефицита представитель сети пансионатов называет некоторую инфантильность молодых людей: у многих нет необходимости в трудоустройстве сразу после окончания вуза, они комфортно живут с родителями и находятся в творческом поиске «идеального» работодателя, который сможет им предложить достойную мотивацию, такую как удаленная работа, нематериальные поощрения и теплая атмосфера в коллективе.

Компаниям посоветовали работать над брендом и автоматизировать процессы

Подходить к подготовке специалистов нужно комплексно, уверена Алена Шунулина. Важным подспорьем для работодателей, на ее взгляд, могли бы стать социальные проекты, направленные на повышение популярности определенных профессий. По мнению старшего преподавателя СПБГЭУ Александры Веретено, хороший эффект возымел бы пересмотр тарифных сеток с введением дополнительных бонусов и надбавок для инженерных должностей, в зависимости от сложности выполняемой работы и уровня квалификации.

Решение проблемы неравномерных зарплат возможно через введение соответствующих стандартов оплаты труда и стимулирование повышения квалификации, считает директор АНО Центр содействия патриотическому и духовно-нравственному воспитанию «Семья и Родина» Наталья Локтева.

Я предлагала ввести нижний порог зарплат для учителей во всех субъектах в размере 100 тысяч рублей. Думаю, это посильная цифра, ниже которой опускаться нельзя, так как достойно зарабатывающий учитель должен стимулировать детей к получению знаний, стать моделью успешного авторитетного взрослого. Это вопрос престижа не только профессии, но и образования в целом Наталья Локтева директор АНО Центр содействия патриотическому и духовно-нравственному воспитанию «Семья и Родина»

В будущем тренд на конкуренцию за сотрудников и нехватку квалифицированной и неквалифицированной рабочей силы сохранится, предупреждает эксперт по подбору персонала компании РОКВУЛ Евгения Андреева. Для изменения ситуации HR-подразделения и руководители компании должны объединяться и действовать проактивно, полагает она. К примеру, лучше оценить свою организацию с точки зрения персонала сейчас и на перспективу трех-пяти лет, чтобы понять, где у компании узкие места и в каких отделах может образоваться нехватка кадров из-за роста конкуренции или ухода работников на пенсию.

Другой важный пункт — работа с брендом работодателя. О вас должны знать кандидаты, вас должны рекомендовать действующие сотрудники, советует руководителям компаний Андреева. В настоящее время кандидат может найти работу за одно собеседование, то есть срок его пребывания на рынке труда очень непродолжителен, предупреждает она. Эффект может дать и работа с входящим потоком кандидатов: развитие автоматизации HR-процессов, чтобы соответствовать скорости сегодняшнего времени, и пересмотр системы внутреннего обучения.

Последний совет, который адресовали своим коллегам работодатели, — не забывать о бонусах. Возможно, стоит пересмотреть и сделать более гибкими график работы, провести среди сотрудников опрос, чтобы узнать, какие «плюшки» способствовали бы росту их мотивации и лояльности по отношению к компании. К последним эксперты относят удобный и современный офис, отдых по интересам, мерч и полезный досуг.