США внесли в черный список более ста компаний России и Китая

США добавили в список экспортного контроля более 60 юридических лиц из России, 42 организации из Китая и 11 из Ирана. Газета.Ru

Минторг США считает 48 российских компаний «конечными потребителями продукции военного назначения» в РФ и Белоруссии. Шесть юрлиц попали в список якобы за поставки или сотрудничество в рамках программы по производству БПЛА. Несколько компаний Минторг США обвинил в поставках «чувствительных технологий американского происхождения» в Россию. В черный список также внесена одна из крымских компаний. News.ru

Ранее американский Минторг уже включал в черные списки три организации из РФ, шесть из КНР и две из ОАЭ. Тогда под ограничения попали "ОДК-СТАР", "Дельта аэро" и "Аэросила". До этого ведомство вводило экспортные ограничения в отношении 93 компаний из разных стран, обвинив их в содействии российским вооруженным силам и военно-промышленному комплексу. Москва24