ЕС ужесточает контроль над российским бизнесом

Европейский союз ужесточает контроль над компаниями с российским участием, следуя требованиям США. Об этом пишет РИА Новости.

По данным Moody's, в ЕС насчитывается 46 тыс. фирм, где доля российских владельцев превышает 40%. Наибольшее их количество сосредоточено в Чехии (12,4 тыс.), Болгарии (9,5 тыс.) и Германии (4,2 тыс.). Новые правила обязывают европейские банки отчитываться о всех операциях с такими компаниями и о переводах свыше €100 тыс. в третьи страны. ЕС также приводит критерии владения бизнесом в соответствие с американскими стандартами: санкции будут применяться, если доля российских собственников достигает 50%.

Однако эксперты сомневаются в эффективности этих мер.

«Лишить активов безосновательно не получится — нужен легитимный повод. Иначе это нарушило бы принцип частной собственности и вызвало бегство капитала», — отмечает финансовый аналитик Михаил Беляев.

Замещение российских собственников может потребовать дополнительных расходов, что приведет к сокращению персонала и росту социальной напряженности. При этом европейский бизнес не спешит разрывать связи с Россией. По данным Financial Times, с российского рынка ушли 387 западных компаний, 1223 сократили присутствие, а 2173 остались.

Представители европейских компаний жалуются на убытки. Например, Италии антироссийские санкции обошлись в €10-15 млрд.

«Мы недосчитались многих рабочих мест. Но самое ужасное, что итальянский бизнес теряет российский рынок», — заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини.

Накануне стало известно, что США намерены преследовать страны, которые позволяют российским банкам открывать филиалы для обхода санкций. Заместитель главы минфина США Уолли Адейемо заявил, что под удар попадут не только эти филиалы, но и другие компании в их юрисдикциях.