В США рассказали о связи крабового кризиса с антироссийскими санкциями

Американская компания Whittier Seafood, специализирующаяся на рыбном промысле близка к банкротству, одной из причин стали антироссийские санкции. Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Дочерняя компания Whittier Seafood, Marine Fishing International (MFI), обеспечивала поставки краба, выловленного в российских водах, но с началом конфликта на Украине они были прекращены. Кроме того, потребители стали реже покупать продукцию компании в целом, зная происхождение их товара.

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В 2022 году были опасения, что добыча краба в России может остановиться из-за уменьшения экспорта на фоне санкций. Однако они не оправдались.

Позже комиссия Российскиго союза предпринимателей и промышленников (РСПП) по рыбному хозяйству рекомендовала обнулить пошлины на вывоз за рубеж филе, мороженой рыбы, клипфикса из трески, а также мороженого минтая, филе, фарша, сурими и глубоководного краба.

Ранее краболовы попросили президента РФ Владимира Путина вернуть им «историческую» добычу ловли краба.