ФАС возбудила еще одно дело против издательства «Просвещение»

По итогам анализа финансовых результатов и ценообразования «Просвещения» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обнаружила признаки установления издательством монопольно высоких цен на продукцию. Возбуждено очередное дело в отношении организации, сообщила ФАС в официальном Telegram-канале.

Подчеркивается, что в случае признания нарушения издательству грозит штраф в соответствии с КоАП РФ. Речь идет об установлении высоких цен на учебники по истории.

«Компания занимает доминирующее положение на рынке издания государственных учебников по истории для 10-11 классов», - отметила служба.

Как сообщается, это уже второе дело в отношении издательства «Просвещение». Первое было возбуждено весной. Тогда были выявлены признаки установления монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии, русскому языку. Сейчас данное дело находится на рассмотрении.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России заявила, что торговым сетям следует прибегнуть к добровольному ограничению цен на бытовую технику и электронику. Среди таких компаний - DNS, «М.Видео» и «Ситилинк». После этого стало известно о фиксации фирмами цен.