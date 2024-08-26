Индустриальные компании оценили вопросы привлечения и удержания сотрудников

В Магнитогорске состоялось выездное заседание Комитета по устойчивому развитию и ESG, организованное Ассоциацией менеджеров, на котором обсуждались вопросы привлечения и удержания сотрудников в индустриальных компаниях в регионах их присутствия. Дискуссию модерировала директор по устойчивому развитию и связям с инвесторами «Магнитогорского металлургического комбината» и сопредседатель комитета по устойчивому развитию и ESG Ассоциации менеджеров Ярослава Врубель.

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На заседании обсуждались проблемы дефицита кадров в промышленности и необходимость разработки инструментов повышения привлекательности труда, особенно для молодежи и жителей моногородов. Ярослава Врубель подчеркнула важность внедрения социальных программ для трудоустройства граждан с ограниченными возможностями, что особенно актуально в условиях кадрового голода.

Эксперты поделились успешными кейсами по стимулированию персонала и проектами, направленными на трансформацию городов присутствия промышленных гигантов. Вадим Ковалев, советник генерального директора «Уральской Стали» и член Общественной палаты России, отметил, что главной проблемой для Новотроицка, где расположен комбинат, стало сокращение населения на треть за последние 25 лет. Для изменения ситуации была создана управляющая компания «Уральская Сталь», которая в сотрудничестве с региональными властями обновила трамвайный парк города, начала жилищное строительство и взяла курс на ревитализацию знаковых мест.

Руководитель направления по устойчивому развитию «Уралкалия», Дарья Михайлова рассказала о проведенном компанией опросе жителей, который выявил необходимость улучшения доступности медицинских услуг и создания условий для досуга. На основе полученных данных разрабатывается программа развития городов с учетом стратегических целей компании и потребностей местного населения.

Иван Барсола, исполнительный директор Дирекции по ESG Сбербанка, привел данные о том, что наличие расширенного медицинского страхования увеличивает лояльность сотрудников на 30 процентов, что существенно снижает их отток. В рамках ESG-инициативы Сбербанк разработал продукт ДМС «Зеленая отрасль» для сотрудников промышленных предприятий с высоким риском профессиональных заболеваний.

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