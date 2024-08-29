Крупнейший турецкий банк перестал открывать рублевые счета

Турецкий государственный банк Ziraat перестал открывать банковские счета в нацвалюте России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на один из филиалов банка в столице Турции – Анкаре.

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В организации не стали давать комментариев по этому поводу. Агентство начало получать множество жалоб на невозможность открывать банковские счета в рублях от россиян, которые ведут бизнес в Турции.

Раньше обслуживание рублевых счетов входило в перечень услуг госбанка при наличии у клиента вида на жительство или документа о праве на работу или учебу на территории Турции. Граждане России утверждают, что некоторые частные банки открывают счета в рублях при условии депозита, а госбанки такой возможности не предоставляют.

Ранее СМИ сообщили, что некоторые российские фирмы столкнулись в текущем месяце с трудностями при осуществлении международных банковских переводов с участием китайских банков. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь выразил уверенность в том, что проблемы в процессе платежей с китайской стороной удастся решить в партнерском духе.