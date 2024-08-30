Глава МИД Венгрии встретился с главой «Газпрома»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что встретился с главой холдинга "Газпром" Алексеем Миллером и обсудил поставки газа в страну.

"Энергетическая безопасность Венгрии не может быть обеспечена без российского газа. Дело не в политике, а в физике и математике", - написал он на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он сопроводил сообщение фотографиями из Санкт-Петербурга, куда прибыл сегодня.

"Встреча с генеральным директором "Газпрома" Алексеем Миллером", - написал Сийярто.

Венгрия по-прежнему получает больше половины потребляемого газа из России. В октябре 2022 года между венгерской MVM и "Газпромом" была достигнута договоренность об увеличении поставок по южному маршруту через Турцию, а транспортировка газа через Украину начала сокращаться. В 2022 году по "Турецкому потоку" и его продолжению через Болгарию и Сербию в Венгрию поступило 4,8 млрд куб. м газа. Как сообщал Петер Сийярто, в 2023 году этот показатель увеличился до 5,6 млрд куб. м.​​​​​​

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет продлевать соглашение с "Газпромом" на транзит российского газа, которое истекает в конце года. При этом Украина будет совместно с ЕС принимать решение о транзите российского газа через свою территорию в Европу.