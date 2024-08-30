Задержание во Франции и предъявление обвинений сооснователю мессенджера Telegram Павлу Дурову наносят удар по планам компании на успешное IPO, оборачивается крупными потерями для держателей ценных бумаг. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По данным издания, доходы компании в 2023 году достигли $342 млн при операционных убытках $108 млн. Общие же убытки Telegram после уплаты налогов в 2023 году составили около $173 млн.

Финансовые потери были частично компенсированы ростом цифровых активов, находящихся на ее балансе, общая стоимость которых в 2023 году достигла почти $400 млн. В 2024 году компания также продала нативные монеты Toncoin на сумму около $244 млн наличными, информирует FT со ссылкой на финансовые документы. Криптавалюта Toncoin была изначально разработана командой Telegram.

Telegram, как отмечает издание, полностью принадлежит Дурову, который владеет многомиллиардным криптовалютным состоянием, компания также привлекла около $2,4 млрд в виде долгового финансирования со сроком погашения в 2026 году. В эту сумму входит размещение облигаций на $1 млрд в 2021 году. Среди инвесторов - суверенные фонды Абу-Даби.

Цена облигаций Telegram упала почти на 10 п.п. и составила около 87 центов за $1, что соответствует доходности более 16% - по сравнению с примерно 96 центами до задержания Дурова.

Ранее FT сообщала о намерении Telegram, оцениваемой, по словам Дурова, потенциальными инвесторами более чем в $30 млрд, выйти в ближайшие два года на IPO, возможно в США.