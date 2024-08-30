Медиаотдел футбольного клуба начал поиск работы на «Авито» после смены владельца

Медиаотдел казанского ФК «Сокол» разместил на платформе «Авито Работа» объявление о поиске трудоустройства, проектной работы и других вариантов сотрудничества в сфере маркетинга, рекламы и PR.

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В объявлении отмечается, что команда специалистов во главе с исполнительным директором готова запустить любой медиапроект «с нуля» или интегрироваться в уже существующую структуру.

Маркетологи, арт-директор, продюсер, smm-специалист, дизайнер, фотограф, видеооператор и другие сотрудники ищут проектную или удаленную работу и рассмотрят разные варианты сотрудничества, говорится в объявлении.

Медиаслужба из 11 человек ранее работала в «Соколе». В июле клуб был выставлен на продажу на «Авито» за 5,3 миллиона рублей. Футбольная команда нашла нового владельца, вместе с которым сменился и состав службы.