«Газпром» сохраняет максимальную подачу газа в ЕС через Украину

Подача газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» и транзитом по украинской территории сохраняется на максимуме в 42,4 миллиона кубов. Об этом заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, передает РИА Новости.

«"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,4 миллиона кубометров на 31 августа», — сказал Куприянов.

По его словам, заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена.

С начала года поставки составляли более 40 миллионов кубометров в день, однако с 7 по 12 августа объем немного снизился.

Сложившийся в 2024 году максимум прокачки составляет 42,5 миллиона кубометров.

В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС «Сохрановка», сославшись на то, что она находится на территории ЛНР. В итоге импорт газа в Европу идет только через ГИС «Суджа».