Иностранные банки смогут открывать филиалы в России

В 1 сентября вступает в силу закон, разрешающий иностранным банкам открывать филиалы в России, сообщает ТАСС.

Кроме того, предусматриваются некоторые ограничения для их деятельности. До этого иностранные кредитные организации могли иметь только дочерние банки и представительства. Теперь филиал иностранного банка сможет открывать и вести банковские счета юридических лиц, осуществлять переводы денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, проводить инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание юридических лиц.

Также банк сможет выдавать гарантии и поручительства, предоставлять в аренду специальные помещения, сейфы для хранения документов и ценностей, проводить лизинговые операции, оказывать консультационные и информационные услуги.

Закон преследует цель создать условия для развития системы международных расчетов и привлечения иностранных инвестиций. Работа филиалов будет направлена именно на это, поэтому банки не смогут, например, открывать вклады для населения. Надзор за деятельностью филиалов иностранных банков будет осуществлять Центробанк России.