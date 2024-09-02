Стало известно, сколько заработали богатейшие россияне с начала года

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $28,431 млрд с начала 2024 года, следует из опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров", который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года основатель "Северстали" Алексей Мордашов заработал $5,73 млрд, его состояние увеличилось до $26,6 млрд, а состояние сооснователя компаний "Еврохим" и СУЭК Андрея Мельниченко выросло на $5,26 млрд, до $24,1 млрд. В то же время основатель "Лукойла" Вагит Алекперов заработал $3,59 млрд, его состояние составляет $28,2 млрд.

Наибольшие убытки понес акционер крупнейшего производителя железной руды в России "Металлоинвест" Алишер Усманов, его состояние уменьшилось на $5,51 млрд, до $15,6 млрд.

Агентство с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.