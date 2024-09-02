ВТБ предупредил о возможной заморозке онлайн-банка

ВТБ в своем онлайн-банке начнет включать «режим чтения» при подозрении на доступ мошенников к аккаунтам клиентов.

Об этом рассказал РБК старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

«ВТБ зафиксирует, если мошенники войдут в онлайн-банк и начнут делать нетипичные для конкретного клиента запросы», — рассказал он.

Вице-президент банка добавил, что сервис моментально завершит подозрительный сеанс, после чего включит «режим чтения». Эта новая функция будет работать сразу на всех устройствах с онлайн-банком. В результате можно будет посмотреть все продукты, однако любые финансовые операции будут недоступны.

По словам Чугунова, банк уже проводит тестирование нового режима ограниченного доступа в «ВТБ Онлайн». Ожидается, что с октября он начнет работать полноценно.

Для того, чтобы снять ограничения на использование функций приложения банка, пользователю будет необходимо обратиться к специалистам в офисе, банкомате, контакт-центре или в чате «ВТБ Онлайн». Обращение будет зависеть от рисков, связанных с конкретной операцией.