"Зеленые" офисы впервые появятся в России

Российский экологический оператор совместно с Роскачеством запустил проект по добровольной сертификации "Зеленый офис". Теперь компании, которые хотят создать экологически эффективный офис, смогут пройти сертификацию по разработанному РЭО стандарту. Он устанавливает требования к параметрам и характеристикам "зеленого" офиса. Об этом сообщает пресс-служба РЭО.

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"В 2022 году РЭО разработал стандарт "Зеленый офис", направленный на создание экологичных офисов. В нем собраны требования, следование которым позволит организациям создать благоприятный микроклимат для сотрудников, внедрять экологическую инфраструктуру, а также экономить природные ресурсы, которые используются в офисе. Использование стандарта позволит организациям сформировать имидж экологически ответственной компании, а главное - снизить воздействие на окружающую среду и уменьшить антропогенный след", - сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Стандарт включает комплекс технических и мотивационных мер, которые помогут сформировать экологическую политику компании и сберечь ресурсы офиса. В стандарт входят требования к физическим факторам на рабочих местах, энергоэффективность и энергосбережение, ресурсосбережение (водные и лесные ресурсы), корпоративная политика, офисное пространство и обустройство, критерии оценки экологичности офиса.

Роскачество расширило область аккредитации на стандарт "Зеленый офис" и приступило к обработке заявок на сертификацию от крупных компаний. Первые организации, подтвердившие экологичность своего офисного пространства, появятся в России уже в ближайшее время.