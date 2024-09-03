40% российских фирм заявили, что наличие хобби – важный аспект при рассмотрении кандидата на должность. Они рекомендуют указывать любимое дело в резюме, пишут «Известия» со ссылкой на результаты исследования сервиса «СберПодбор» и социальной сети «Одноклассники».

У работодателей поинтересовались, придают ли они значение хобби кандидатов. 39% считает, что это зависит от профессии. Доля тех, кто считает, что хобби — это неважная часть, составляет 21%.

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Более половины участников опроса (65%) сообщили, что сведения о хобби говорят о всестороннем развитии кандидата. На второй строчке (56%) — оценка культуры и ценностей, а на третьей (47%) — полезные для работы навыки.

«29% опрошенных через опасные хобби оценивают будущие риски. Столько же (29%) анализируют навыки владения тайм-менеджментом. 3% компаний считают, что, если кандидат заполнил строку «Хобби», это показывает ответственное отношение при заполнении резюме», — говорится в публикации.

Ранее издание Life со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру» сообщило, что в России чаще всего (в 79% случаев) компании отказывают кандидату на вакантную должность из-за большого возраста.