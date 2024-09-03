В Южно-Сахалинске открылась «Школа 21»
В Южно-Сахалинске открылся кампус школы цифровых технологий Сбера «Школа 21», сообщает пресс-служба банка.
В торжественной церемонии открытия принял участие президент, председатель правления Сбера Герман Греф и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Как отметил Греф, Сахалин является очень важным местом для Сбера.
«Мы ведем множество совместных проектов с правительством региона. Для сахалинцев это большой подарок: никуда не надо ехать, ведь здесь будут готовить специалистов высочайшей квалификации», — сказал он.
Греф добавил, что на данный момент в «Школе 21» представлено 14 различных цифровых специальностей.
Губернатор Валерий Лимаренко отметил, что Сахалинская область становится регионом высоких технологий.
«Мы развиваем переработку углеводородов и водных биоресурсов, разрабатываем технологии производства и использования водородного топлива, выпускаем беспилотники, работаем с искусственным интеллектом», — сказал он.
Первый отборочный «бассейн» уже проходят 50 человек.