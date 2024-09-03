В Южно-Сахалинске открылась «Школа 21»

В Южно-Сахалинске открылся кампус школы цифровых технологий Сбера «Школа 21», сообщает пресс-служба банка.

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В торжественной церемонии открытия принял участие президент, председатель правления Сбера Герман Греф и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Как отметил Греф, Сахалин является очень важным местом для Сбера.

«Мы ведем множество совместных проектов с правительством региона. Для сахалинцев это большой подарок: никуда не надо ехать, ведь здесь будут готовить специалистов высочайшей квалификации», — сказал он.

Греф добавил, что на данный момент в «Школе 21» представлено 14 различных цифровых специальностей.

Губернатор Валерий Лимаренко отметил, что Сахалинская область становится регионом высоких технологий.

«Мы развиваем переработку углеводородов и водных биоресурсов, разрабатываем технологии производства и использования водородного топлива, выпускаем беспилотники, работаем с искусственным интеллектом», — сказал он.

Первый отборочный «бассейн» уже проходят 50 человек.