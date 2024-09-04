WP: Байден намерен блокировать покупку фирмы U. S. Steel японской Nippon Steel

Президент США Джо Байден готовится объявить о намерении официально заблокировать приобретение американской сталелитейной компании U. S. Steel японской фирмой Nippon Steel. Об этом сообщила газета The Washington Post. Ссылаясь на трех неназванных лиц, знакомых с деталями вопроса, она напоминает, что сумма этой сделки должна была составить $14,9 млрд.

Выступая на регулярном брифинге для журналистов, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что, по мнению Байдена, "американские сталелитейные компании должны принадлежать американцам". При этом он утверждал, что не в состоянии подтвердить точность нынешней публикации в The Washington Post. Кирби также напомнил, что планы Nippon Steel по покупке U. S. Steel проходят межведомственное рассмотрение в правительстве США.

Байден в марте 2024 года выступил против сделки по приобретению U.S. Steel японской Nippon Steel. Газета The Wall Street Journal сообщила, что кандидат в президенты США от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис намерена выступить против сделки. Ключевой соперник Харрис по предвыборной гонке - республиканец Дональд Трамп - также не поддерживает приобретение U. S. Steel японской компанией.

В декабре 2023 года Nippon Steel объявила о намерении приобрести U. S. Steel, сделку планировалось закрыть в третьем или четвертом квартале текущего года. Японская сторона готова оплатить долги компании в размере около $742 млн, а также сохранить ее бренд и производственные мощности в США. U. S. Steel, ранее принадлежавшая к числу крупнейших американских производителей, внесших значительный вклад в индустриализацию страны, переживает упадок в связи с сокращением спроса на сталь и использованием устаревших технологий.