Экс-глава «Укрэнерго» раскрыл подробности своего увольнения

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Бывший глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что его увольнение не связано с плохой защитой энергообъектов. Его слова приводит «РИА Новости».

Кудрицкий отметил, что представил членам наблюдательного совета подробный отчет по каждому объекту и у них не было никаких вопросов к нему.

«Несмотря на отдельные сообщения в медиа, решение наблюдательного совета по моему увольнению не имеет никакого отношения к вопросу защищенности подстанций "Укрэнерго"», — указал он.

Кудрицкий добавил, что на подстанциях «Укрэнерго» построено свыше 60 антидроновых укрытий за счет международной помощи.

Также он подчеркнул, что последним его рабочим днем в компании станет 4 сентября. Вместо него будет член правления Алексей Брехт.