Nvidia побила рекорд по падению капитализации за один день

Акции американской технологической компании Nvidia обвалились на 9,5% в течение дня, уменьшив капитализацию на рекордные $278,9 млрд. Об этом свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

По итогам сессии 3 сентября котировки Nvidia упали на 9,52% (до $108 за акцию). Капитализация компании уменьшилась с $2,92 трлн до $2,64 трлн, что стало антирекордом падения общей стоимости компании за всю историю торгов на биржах США. С 28 августа акции компании потеряли 14% своей стоимости, обрушившись с отметки $125,61 за единицу.

Агентство Bloomberg считает, что падение стоимости Nvidia связано с ростом недоверия инвесторов к перегретому рынку компаний, занимающихся развитием искусственного интеллекта (ИИ). Так, по оценке главы BlackRock Investment Жана Буевена, "необходимо терпение" прежде, чем ИИ начнет приносить пользу, соответствующую ожиданиям инвесторов, и этот процесс "займет годы, а не кварталы".

Ранее Bloomberg сообщило, что Минюст США направил Nvidia и некоторым другим компаниям повестки в суд в рамках проводимого им антимонопольного расследования. Ведомство продолжает поиск доказательств нарушения Nvidia американского антимонопольного законодательства. Источники агентства отмечают, что антимонопольные органы обеспокоены тем, что Nvidia пытается затруднить смену поставщика своими клиентами, а также применяет санкции к покупателям, которые приобретают чипы, произведенные другими компаниями.