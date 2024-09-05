РФ и Монголия обсуждают расширение авиасообщения

РФ и Монголия обсуждают запуск дополнительных рейсов из Улан-Батора в Иркутск и Красноярск, а также запуск рейсов Улан-Батор - Владивосток. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Минприроды России, сопредседатель межправкомиссии РФ и Монголии Александр Козлов.

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"На уровне министерств транспорта мы поставили эту задачу, сейчас коллеги прорабатывают ее. И это не только рейсы Улан-Батор - Москва, - сказал он. - Сейчас мы обсуждаем с монгольской стороной запуск дополнительных авиарейсов в направлениях Иркутск и Красноярск, рейсы между Улан-Батором и Владивостоком".

Козлов признал, что пока туристический поток из России в Монголию незначительный, и во многом это связано с отсутствием достаточного прямого авиасообщения.

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.