Раскрыта «эволюция» Ethereum: баланс между децентрализацией и безопасностью

Ethereum уже давно является первопроходцем в технологии блокчейн, расширяя границы децентрализованных финансов (DeFi) с помощью смарт-контрактов и других инновационных решений, пишет Абдул Маджид Куреши, который работает в технической журналистике уже более 5 лет, в своей недавней статье для HackerNoon. С момента своего запуска в 2015 году Ethereum решает «трилемму» блокчейна — баланс между децентрализацией, масштабируемостью и безопасностью — путем «непрерывной эволюции».

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Децентрализация — основная сила Ethereum, считает обозреватель. Его глобальная сеть из тысяч узлов обеспечивает надежную и безопасную систему, устойчивую к единым точкам отказа и цензуре. Управление сообществом с помощью «предложений по улучшению Ethereum» и распространение «децентрализованных приложений» еще больше укрепляют децентрализованную этику.

Ethereum 1.0 не справлялся с большими объемами транзакций, что приводило к перегрузкам и высоким комиссиям. Чтобы решить эту проблему, Ethereum внедрил решения второго уровня, такие как Rollups и Plasma, и переходит к Ethereum 2.0. Последняя включает в себя шардинг, который призван значительно увеличить пропускную способность транзакций за счет разделения сети на более мелкие части.

Правда, безопасность остается приоритетом, отмечает эксперт, поскольку Ethereum переходит от Proof of Work (PoW) к Proof of Stake (PoS), что повышает, по его мнению, энергоэффективность и безопасность. Безопасность смарт-контрактов укрепляется благодаря передовым практикам, формальной проверке и активному сообществу разработчиков.

В будущем Ethereum ждет дальнейшее расширение масштабируемости за счет решений третьего уровня, повышение совместимости с другими блокчейнами и приверженность децентрализации. Эта непрерывная эволюция позиционирует Ethereum как «краеугольный камень инноваций» в области блокчейна, подытожил автор.