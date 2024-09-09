Китайские банки ужесточили условия для поставщиков в Россию

Партнерам российского бизнеса в Китае отдельные банки начали отказывать в открытии счетов в провинции, отличной от той, в которой сами поставщики ведут основную деятельность. О новом ужесточении со стороны кредитных организаций со ссылкой на пять источников из числа импортеров и посредников пишут «Ведомости».

Управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев объяснил, что случаи становятся все более частыми, но оценить их общее количество сложно из-за отсутствия открытой статистики. Кроме того, отказы могут носить неофициальный характер, то есть банки растягивают срок открытия счета на полгода, а потом продлевают ожидание.

Как предположила партнер юрфирмы О2 Consulting Наталья Кузнецова, банкиры могут руководствоваться простой логикой: поставщику удобнее работать в своем регионе, а если он пытается сменить филиал, то что-то здесь нечисто. Например, компания могла уже столкнуться с заморозкой операций с российским контрагентом из-за подозрения в нарушении санкций.

Такие ограничения вносят новую неопределенность в расчеты российского бизнеса с Китаем, который и без того сталкивается с постоянными отказами банков в проведении платежей. Их поставщики часто открывают счета в кредитных организациях, которые продолжают принимать деньги из России, но это приводит не только к росту транзакционных издержек, но и к задержкам платежей, что усложняет условия проведения сделок.

Китайские банки испугались сотрудничества с Россией

Впрочем, Гусев не исключил, что в этом случае речь идет об усилении общего контроля Пекина над национальным банковским сектором для предотвращения бегства капитала из страны, то есть ситуация не связана с Россией. Тем не менее она становится новым серьезным вызовом для торговли.

Ранее глава МСП Банка Иван Подберезняк сравнил российский бизнес, ведущий торговлю с Китаем, с «крадущимся в ночи татем», потому что тот вынужден использовать различные ухищрения. По мнению банкира, найти способ устойчивого обхода санкций, например, в виде цифровых рубля или юаня, не получится, следует смотреть в корень проблемы, а лежит он в политической плоскости.

Одним из последних изменений стали просьбы российских банков к импортерам, пытающимся отправить платеж в Китай, выдать письменное заверение, что местный банк точно примет деньги.