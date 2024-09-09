Бывший «Леруа Мерлен» открыл первый ребрендированный магазин

Компания «Лемана Про» (ранее - «Леруа Мерлен») сообщила о завершении ребрендинга первого из своих магазинов в России, передает РИА Новости.

Напомним, что данная фирма занимается продажей строительных материалов и товаров для дома. Всего у сети насчитывается 111 торговых точек.

Гипермаркет «Лемана Про» в Мытищах - первый полностью ребрендированный магазин сети. Специалисты обновили вывески, а также интерьер. Кроме того, изменилась форма сотрудников. Новые логотипы появились в торговом зале и на парковке.

Еще одна западная компания решила уйти из России

Leroy Merlin («Леруа Мерлен») является французской сетью гипермакетов. Ее владелец ADEO в 2022 году принял решение остановить финансирование российского подразделения. Весной прошлого года стало известно, что компания готовится к передаче российского подразделения локальному менеджменту.