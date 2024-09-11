Российские авиакомпании предупредили о росте цен на билеты

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к Минтрансу с просьбой пересмотреть проект постановления о правилах сбора средств на капремонт аэродромов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо АЭВТ от 9 сентября.

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Согласно проекту, аэронавигационный сбор для российских авиакомпаний увеличится на 37% на внутренних и на 100% на международных рейсах. ФАС уже утвердила повышение ставок, которое должно вступить в силу 17 сентября.

АЭВТ предупреждает, что это приведет к росту стоимости авиабилетов и снижению спроса на перевозки. В ассоциации предлагают ограничить повышение ставок 10% на внутренних линиях и распределить оставшуюся сумму между международными рейсами и иностранными авиакомпаниями.

По данным издания, до 2030 года планируется отремонтировать не менее 50 аэродромов, на что ежегодно потребуется около ₽12 млрд. АЭВТ считает эту сумму «весомой нагрузкой» и просит не взимать сборы в аэропортах, где запланирована реконструкция в рамках ГЧП.

«Это приведет к росту стоимости авиабилетов и снижению спроса на авиаперевозки, а также ухудшению конкурентных позиций относительно иностранных перевозчиков», — говорится в письме АЭВТ.

Глава аналитического центра ГосНИИ ГА Федор Борисов отмечает, что ставки для российских перевозчиков остаются ниже, чем для иностранных. По его оценке, при пассажиропотоке в 100 млн человек влияние сбора на билет не превысит ₽120.

До этого фитнес-тренер поделился секретами, как можно облегчить симптомы джетлага и улучшить самочувствие во время длительного авиаперелета. По его словам, важно регулярно разминаться и выполнять простые упражнения прямо в салоне. Небольшая физическая активность помогает улучшить кровообращение и снизить риск образования тромбов. Также эксперт посоветовал достаточно пить воды, чтобы избежать обезвоживания организма из-за сухого воздуха в самолете.