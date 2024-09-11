Home Credit Bank‎ отказался работать с «ВТБ Казахстан» из-за санкций

Казахстанский Home Credit Bank сообщил о прекращении взаимодействия с «ВТБ Казахстан» (дочерней структурой российского ВТБ). Решение принято в связи с риском введения вторичных рестрикций, в том числе, в отношении клиентов банка.

Как отмечается, любые операции в тенге и иностранной валюте по счетам клиентов «ВТБ Казахстан» прекращаются. Раньше казахстанским Home Credit Bank владел российский «Хоум банк» (ХФК-банк), однако тот в 2022 году принял решение о полном выходе из этого актива.

ВТБ является единственным российским банком, у которого есть «дочка» в Казахстане. Крупные российские банки ранее продали в Казахстане свои дочерние структуры, среди них был «Альфа-банк».

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Ранее сообщалось, что несколько крупных банков Казахстана перестали принимать переводы через «Золотую корону». «По техническим причинам» сервис не работает у HalykBank, Евразийского банка и RBK. А 28 августа переводы через российскую «Золотую корону» отключил Freedom Bank.