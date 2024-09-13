От "Яндекса" потребовали доплатить 1,67 млрд рублей налогов

Арбитражный суд Москвы посчитал необоснованным уменьшение суммы налога на прибыль "Яндексом" на 1,67 млрд руб.

Об этом говорится в резолютивной части решения суда в картотеке судебных дел.

"В удовлетворении заявления ООО "Яндекс" отказать", - говорится в документе.

Компания подала иск против Межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам в марте 2024 года. Спор связан с проектом постройки новой московской штаб-квартиры "Яндекса" на Воробьевых горах, где ранее находился гостиничный комплекс "Корстон". "Яндекс" в 2022 году уменьшил сумму налога к уплате на 1,67 млрд руб. в уточненной налоговой декларации по налогу на прибыль за 2021 год. Компания в качестве основания указала "Корстон" как внереализационный расход (8,4 млрд руб.), то есть остаточная стоимость ликвидированных сооружений. "Яндекс" руководствовался нормой, которая позволяет включать в состав внереализационных расходов затраты на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств.

Как следует из решения суда, в ФНС не согласились с действиями компании. В ведомстве посчитали, что при рассмотрении вопроса нужно руководствоваться действительным экономическим смыслом операции.

"По результатам камеральной налоговой проверки установлено, что единственной целью ликвидации основных средств гостиничного комплекса "Корстон" являлось освобождение земельного участка для последующего строительства на нем нового офисного здания заявителя ("Яндекса" - прим. ТАСС)", - говорится в решении суда.

Кроме этого, ФНС пришла к выводу, что ликвидация основных средств гостиничного комплекса "Корстон" является лишь этапом инвестиционного строительства нового офисного здания.

В ведомстве также указали, что "Яндекс" был не вправе "продолжить амортизацию этих объектов, несмотря на их ликвидацию" в связи с тем, что никакого "продолжения потребления полезных свойств уже не существующих объектов", "второй жизни" ликвидированных объектов основных средств внутри стоимости новых" при учете спорных затрат в порядке первоначальной стоимости нового основного средства не происходит.