В Wildberries прокомментировали сообщения о введении комиссии за доставку в ПВЗ

Комиссия за доставку в перегруженные пункты выдачи заказов Wildberries была введена несколько лет назад и используется как временная мера. Так в пресс-службе объединенной компании маркетплейса и Russ прокомментировали сообщение о введении новой комиссии, передает «РИА Новости».

Ранее в интернете появилась информация, что Wildberries вводит плату за доставку в перегруженные пункты выдачи. При этом ее диапазон варьируется от 200 до 500 рублей.

«Опция платной доставки в перегруженные ПВЗ не является новой. Она работает уже несколько лет и является временной мерой, которая помогает пункту выдачи справиться с большим объемом заказов», — прокомментировали это в маркетплейсе.

Там добавили, что перегруженные пункты выявляет и вводит комиссию в них специальный алгоритм. Стоимость доставки в таких случаях зависит от габаритов товара и сложности его транспортировки. После того, как загрузка ПВЗ приходит в норму пометка о платной доставке убирается, заключили в Wildberries.