В работе Wildberries произошел массовый сбой

Пользователи пожаловались на сбои в работе Wildberries
Серьëзные технические проблемы затронули популярный маркетплейс Wildberries в субботу, 14 сентября 2024 года, пишет портал «Большой вопрос».
По данным портала, российские пользователи рассказали о различных технических неполадках в работе личного кабинета, а также о невозможности сформировать свои новые заказы.
Журналисты отметили, что больше всего жалоб поступает из Якутии, Сахалинской и Иркутской областей, Хабаровского края. По их оценке, причиной сбоя могут быть DDoS-атаки, которые нередко фиксируются в последнее время.
Пользователи пояснили, что маркетплейс отменяет заказы, списывает деньги за возврат в то время, как сроки хранения были очень большими.
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В техподдержке компании объяснили причины сбоя технической ошибкой и пообещали решить вопрос в течение дня.
«Произошла техническая ошибка. Заказы, отмененные раньше срока, будут восстановлены в течение дня и их можно будет получить. Денежные средства, списанные за обратную транспортировку, будут возвращены», — пообещали в Wildberries.