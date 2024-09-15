Индия обвинила производителей смартфонов в сговоре с Amazon и Flipkart

Контролирующие органы Индии обвинили американскую компанию Amazon и индийскую Flipkart в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы.

Антимонопольное расследование, проведенное Комиссией по конкуренции Индии (CCI), показало, что Amazon и Flipkart нарушали местные законы о конкуренции, отдавая предпочтение избранным продавцам. Они «резко снижали цены» на продукты определенных компаний, нанося ущерб другим компаниям.

В отчете CCI также говорится, что индийские подразделения Samsung, Xiaomi, Motorola, Realme и OnePlus запускали продажи телефонов в «сговоре» с Amazon и ее дочерними компаниями, нарушая закон о конкуренции.

Похожие обвинения выдвинуты в адрес Flipkart. В отчете, касающемся этой площадки, фигурируют Samsung, Xiaomi, Motorola, Vivo, Lenovo и Realme.

В комиссии по конкуренции считают, что площадки и производители ввели практику «эксклюзивных запусков телефонов». Все это «противоречит не только свободной и честной конкуренции, но и интересам потребителей», заявил генеральный директор CCI Шива Прасад.

Ранее Amazon случайно раскрыл информацию о новом сверхдешевом смартфоне Samsung.