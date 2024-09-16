Бакальчук обратился в Роспатент ради «своего семейного бизнеса»

Бизнесмен Владислав Бакальчук заявил, что подал заявку на регистрацию товарного знака RWB. В беседе с РИА Новости он объяснил, что таким образом он пытается не дать сменить название Wildberries на RWB.

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По словам предпринимателя, он готов «защищать интересы своего семейного бизнеса всеми законными способами».

«Мои юристы действительно подали такую заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. <...> Уже говорил и могу повторить, что буду защищать интересы своего семейного бизнеса всеми законными способами. Чем, собственно, и занимаюсь», — объяснил Бакальчук.

Бизнесмен уточнил, что глава группы Russ Роберт Мирзоян в ближайшее время планирует переименовать Wildberries в RWB.

В свою очередь представители ООО «РВБ» сообщили, что юридическая служба компании не может дать содержательный комментарий по поводу планов Бакальчука. Они пожелали предпринимателю удачи.

Владислав Бакальчук и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук находятся в бракоразводном процессе. Заседание суда прошло 12 сентября, однако оба не явились на него. Супруги отправили своих юристов.

Как сообщалось ранее, ООО «РВБ», объединенная компания Russ и Wildberries, намерено обратиться в суд с иском к компании «ВБ девелопмент», учредителем которой является Владислав Бакальчук. Причиной является задолженность последнего перед головной компанией в сумме свыше 30 млрд рублей. Кроме того, компания не выполняет обязательства по контрактам, которые были заключены ранее.