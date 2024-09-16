Бакальчук обратился в Роспатент ради «своего семейного бизнеса»

Бизнесмен Владислав Бакальчук заявил, что подал заявку на регистрацию товарного знака RWB. В беседе с РИА Новости он объяснил, что таким образом он пытается не дать сменить название Wildberries на RWB.
По словам предпринимателя, он готов «защищать интересы своего семейного бизнеса всеми законными способами».
«Мои юристы действительно подали такую заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. <...> Уже говорил и могу повторить, что буду защищать интересы своего семейного бизнеса всеми законными способами. Чем, собственно, и занимаюсь», — объяснил Бакальчук.
Бизнесмен уточнил, что глава группы Russ Роберт Мирзоян в ближайшее время планирует переименовать Wildberries в RWB.
В свою очередь представители ООО «РВБ» сообщили, что юридическая служба компании не может дать содержательный комментарий по поводу планов Бакальчука. Они пожелали предпринимателю удачи.
Владислав Бакальчук и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук находятся в бракоразводном процессе. Заседание суда прошло 12 сентября, однако оба не явились на него. Супруги отправили своих юристов.
Как сообщалось ранее, ООО «РВБ», объединенная компания Russ и Wildberries, намерено обратиться в суд с иском к компании «ВБ девелопмент», учредителем которой является Владислав Бакальчук. Причиной является задолженность последнего перед головной компанией в сумме свыше 30 млрд рублей. Кроме того, компания не выполняет обязательства по контрактам, которые были заключены ранее.