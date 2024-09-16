«Почта России» возобновила доставку в семь стран Африки

Почта сняла ограничения, введенные во время пандемии коронавируса, на отправку сообщений в семь африканских стран. Теперь доставка возможна в Гамбию, Кабо-Верде, Либериею, Мавританиею, Сьерра-Леоне, Центральноафриканскую республику и Экваториальную Гвинею.

Пять раз в неделю рейсы с отправлениями будут отправляться из воздушной гавани Домодедово транзитом через Касабланку. В пресс-службе АО «Почта России» отметили, что в ЦАР, Мавританию и Кабо-Верде открыт прием EMS-отправлений, в Сьерра-Леоне, Либерию и Экваториальную Гвинею — EMS-отправлений и посылок, а в Гамбию — EMS-отправлений, посылок и мелких пакетов.

По словам директора по развитию продуктов и сервисов Почты России Антона Нечаева, Отправлять посылки можно уже в 85% стран Африки. Отмечается постоянный рост объёма отправлений, поэтому можно спрогнозировать кратное увеличение потока.

Так, с января по июль 2024 года суммарный объем отправлений в Африку вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

При этом, самые популярные направления: это Египет (28,5%), Тунис (11,7%) и Марокко (11,2%). Чаще всего в отправлениях содержатся системы для автоматизации контроля транспорта, аксессуары для тюнинга автомобилей, фитокосметика, БАДы, одежда, образцы пищевой продукции, а также документы компаний разных сфер: от нефтяных и газовых до образовательных.