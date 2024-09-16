Джефф Безос упал на третье место в списке миллиардеров

Ларри Эллисон, председатель совета директоров Oracle Corporation, поднялся на вторую строчку в списке богатейших людей планеты, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса. Об этом свидетельствуют данные портала Forbes Real-Time Billionaires.

Oracle Corporation — американская транснациональная корпорация, производитель программного обеспечения, крупнейший производитель программного обеспечения для организаций, крупный поставщик серверного оборудования.

По данным портала, состояние Эллисона за сутки увеличилось на $8,5 млрд, до $206.2 млрд, а состояние Джеффа Безоса сократилось на $1,3 млрд, до $203.1 млрд.

Первое место по-прежнему занимает бизнесмен Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, чье состояние насчитывает $251,4 млрд.

Напомним, что акции Oracle растут в цене пятую торговую сессию подряд. Это обусловлено тем, по мнению аналитиков, что финансовая отчетность компании, опубликованная на прошлой неделе, оказалась существенно лучше ожиданий экспертов.