Суд приостановил права финского совладельца Невского судозавода

Арбитражный суд Московской области по заявлению Минпромторга приостановил корпоративные права финской Arctech Helsinki Shipyard OY в отношении входящего в ОСК ООО «Невский судостроительный-судоремонтный завод», следует из появившегося в картотеке арбитражных дел сообщения.

В карточке приводится результат заседания, состоявшегося 12 сентября, иск удовлетворен полностью, передает РИА «Новости».

Решение суда не публиковалось, так как дело слушалось в закрытом режиме. Суд удовлетворил ходатайство Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), привлеченной к делу третьим лицом.

Ранее МИД Финляндии отказал финской верфи Arctech Helsinki Shipyard в выдаче экспортной лицензии по проекту строительства ледокола для компании «Норильский никель».