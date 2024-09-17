«Русхимальянс» подал в российский суд пять исков к немецким банкам

"Русхимальянс" (оператор проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге) подал в российский суд пять новых исков к германским банкам, которые ранее отказались выплатить банковские гарантии по контракту с Linde из-за санкций. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 16 сентября зарегистрировал иски российской компании к Unicredit Bank, Deutsche Bank, Commerzbank, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg. Иные подробности в картотеке отсутствуют.

Ранее "Русхимальянс" уже сумел добиться взысканий с указанных банков суммарно более €1,1 млрд.

Об исках "Русхимальянса"

В мае и июне 2022 года Linde уведомила "Русхимальянс" о приостановке работ по контракту (выступала EPC-подрядчиком и поставляла часть оборудования в рамках реализации комплекса в Усть-Луге) в связи с санкциями, введенными Евросоюзом (ЕС). В российской компании не согласились с такой позицией, заявив, что санкции не охватывают работы по контракту. В частности, санкции ЕС запрещают лишь поставку оборудования для сжижения природного газа, а оборудования для газопереработки и строительства газоперерабатывающего завода - нет.

Поскольку работы со стороны Linde так и не возобновились, "Русхимальянс" разорвал контракт с германской компанией и направил ей претензию о наличии спора. При этом ряд банков также не смогли исполнить свои обязательства перед "Русхимальянсом" и выплатить банковские гарантии из-за санкций. После этого "Русхимальянс" сумел добиться взысканий с Unicredit Bank AG, Bayerische Landesbank, Deutsche Bank, Commerzbank и Landesbank Baden-Wurttemberg суммарно более €1,1 млрд.

Позднее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск "Русхимальянса" к Linde и ее структурам на общую сумму около 113 млрд руб. Суд также обратил в пользу "Русхимальянса" доли Linde в ее "дочках". Спор касался взыскания с Linde задолженности по контракту на проектирование, закупку и строительство газоперерабатывающего завода в Усть-Луге. Суд также частично удовлетворил иск "Русхимальянса" о запрете Linde инициировать и продолжать судебные разбирательства за рубежом.

В марте "Русхимальянс" также подал еще один иск к германской Linde на 105,5 млрд рублей, а в июле подал иск к американским "дочкам" Linde - Linde Inc. и Linde Gas & Equipment Inc.