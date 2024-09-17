ФАС выявила сговор при реализации нацпроекта «Цифровая экономика»

ФАС выявила сговор на торгах при реализации нацпроекта "Цифровая экономика", сообщили в пресс-службе ведомства.

"Признаки нарушения антимонопольного законодательства обнаружены при проведении аукциона на оказание услуг по организации процессов печати, копирования и сканирования в госорганах Московской области", - уточнили там.

В рамках межведомственного взаимодействия ФАС России с правоохранительными органами выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях ГКУ МО "Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий" и ООО "Нетворкс".

Организации подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения на торгах в рамках национального проекта "Цифровая экономика". Цена контракта составила 71,79 млн рублей.

В случае установления вины хозяйствующим субъектам грозят оборотные штрафы.