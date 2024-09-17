Экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером прокомментировал новую инициативу Центробанка, нацеленную на повышение привлекательности выхода компаний на биржу.

Ранее в Банке России предложили ввести субсидии для компаний за выход на биржу. Выплаты, распределенные во времени, можно будет получить как за первичное размещение — IPO, так и за вторичное и повторное, следует из проекта доклада, посвященного основным направлениям развития финансового рынка в 2025-2027 годах. В ЦБ считают дискриминацией тот факт, что льготное кредитование для привлечения капитала субсидируется, а размещение на бирже — нет. При этом кредиты приводят к росту денежной массы, а значит, ускоряют инфляцию, в то время как акции и облигации покупаются на уже существующие деньги. Средства на новые субсидии предлагается выделить из тех, что уже предназначены для льготного кредитования. Однако получить эти субсидии смогут не все, а только компании с приоритетными для развития экономики проектами.

Центральный банк в настоящее время проводит жесткую денежно-кредитную политику. Находясь в плену своих теоретических воззрений, он борется с инфляцией с помощью высокой ключевой ставки, считая, что это его главная цель. Представители ЦБ на пресс-конференциях пытаются объяснить, что жесткая денежно-кредитная политика ничему не мешает, а только помогает. Тем не менее в глубине души они понимают, что наша экономика сдерживается высокой ключевой ставкой. В связи с этим придумываются различные исключения – это делается для того, чтобы в частном порядке для каждой отдельной отрасли, для каждого отдельного явления в экономике найти приемлемые для кредитования условия. И в данном случае ЦБ для преодоления воздвигнутых им же самим препятствий на пути развития экономики и работы с ценными бумагами придумывает определенные льготы. При этом и льготы по кредитам, и льготы по субсидированию юридических лиц, которые собираются брать эти кредиты в натуральном выражении, представляются как попытка заставить функционировать плохо работающий механизм путем косметических улучшений. Михаил Беляев Кандидат экономических наук

Субсидии за выход на биржу могут заинтересовать ограниченное количество компаний, считает эксперт.

«Наверное, кому-то эта «дыра в заборе» может помочь, а кто-то отнесется к такому механизму с безразличием и не воспользуется им. Но, во всяком случае, его введение не сможет решить проблему радикально, поскольку на уровне фундаментальных условий для компаний есть определенные препятствия», - заключил он.

Ранее аналитики предсказали следующее повышение ставки ЦБ.