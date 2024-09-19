В Госдуме обратились к главам Zoom, Meta*, Apple и Alphabet по делу Дурова

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") и первый зампред думского комитета по информационной политике Антон Ткачев подготовили обращения к руководству Zoom, Meta (признана в РФ экстремистской), Apple и Alphabet, в которых просят их высказать свою публичную позицию по делу сооснователя Telegram Павла Дурова.

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Документы есть в распоряжении ТАСС.

"Просим вас <…> высказать свою публичную позицию об абсурдности предъявленных Павлу Дурову обвинений и недоступности любого давления на предпринимателей со стороны властей, которые направлены на нарушение конфиденциальности пользователей в международных мессенджерах", - указано в письмах.

В обращениях парламентарии обращают внимание на то, что "среди предъявленных обвинений наиболее беспрецедентным является "предоставление криптографических услуг, направленных на обеспечение конфиденциальности, без лицензии".

"Таким образом, Павлу Дурову предъявлены обвинения в предоставлении услуг обмена сообщениями со сквозным шифрованием, которые также предоставляются другими технологическими компаниями: Apple, Alphabet, Meta, Zoom и т. д. Становится очевидным, что арест Павла Дурова - это политическая мера с целью давления на политику независимой международной компании, которая систематически отказывается нарушать тайну личной жизни и переписки своих пользователей, передавая информацию спецслужбам", - указали депутаты.

Парламентарии отметили, что невозможно предотвратить использование мессенджера для рекламы наркотиков или другой запрещенной информации, поскольку преступные действия совершаются на всех площадках для распространения сообщений между пользователями, включая площадки Meta*.

"Соответственно, действия французских властей направлены на подрыв обеспечения сохранности личных данных пользователей и последующую передачу всей конфиденциальной информации каждого человека правоохранительным органам. При этом мы не сомневаемся, что все компании ведут свою работу в ежедневном режиме по противодействию размещения и передаче запрещенной информации", - указали депутаты.

Они считают, что если Дурова признают виновным, то это повлечет создание прецедента для привлечения к уголовной ответственности всех владельцев соцсетей, использующих шифрование трафика, обеспечивающих приватность и безопасность передачи сообщений между пользователями. В сопроводительных материалах к письмам указано, что обращения будут переведены на английский язык и направлены по дипломатическим каналам.

*признана в РФ экстремистской