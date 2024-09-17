Вице-президент Telegram зарегистрировал ИП в России

Согласно данным ЕГРЮЛ, вице-президент мессенджера Telegram Илья Перекопский зарегистрировал ИП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что ИП было зарегистрировано еще 9 сентября. Как указано в базе данных ЕГРЮЛ, в качестве деятельности ИП Перекопского указа аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. При этом в перечне дополнительной деятельности указаны разработка программного обеспечения, операции с собственным недвижимым имуществом и деятельность агентств недвижимости.

Ранее адвокат заявила, что Илью Перекопского вынуждают приехать во Францию.