«ВкусВилл» будет использовать персонажей Чуковского

Руководству «ВкусВилл» удалось договориться об использовании образов и отрывков из произведений Корнея Чуковского. Компания заключила лицензионную сделку с Дмитрием Чуковским, правнуком писателя и обладателем исключительного права на его произведения, передает «Коммерсант».

Благодаря соглашению ритейлер сможет использовать образы героев стихов и сказок Чуковского в дизайне продукции и коммуникационных кампаниях. «ВкусВилл» намерен использовать интеллектуальную собственность в линейке детских товаров — косметических средствах, молочной продукции, сладостях. Эксперты отмечают, что речь идет о слоганах или коронных фразах, которые могут быть зарегистрированы как товарные знаки.

Ранее пресс-служба сети «ВкусВилл» анонсировала открытие первого магазина косметики. Компания готовится к тестированию такого формата. Уточнялось, что появление данной торговой точки ожидается в столице. Речь идет о магазине «ВкусВилл красиво».

Ассортимент включает в себя косметику по уходу за лицом, бытовые товары и товары для дома под брендом «ВкусВилл» и партнеров. О том, что ритейлер ищет сотрудников для магазина, который откроется в Новомосковском административном округе Москвы, сообщило ранее отраслевое издание Shopper’s.