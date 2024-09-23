Бывшего замглавы ФАС Иванова назначили президентом Fesco

Бывший заместитель главы ФАС Петр Иванов назначен президентом транспортной группы Fesco. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы.

© Газета.Ru

«Президентом группы с 23 сентября назначен Петр Иванов. Соответствующие решения принял совет директоров ПАО «ДВМП» (головная компания Fesco)», — проинформировали в компании.

Должность замглавы ФАС Иванов занимал с 2021 по 2024 год.

23 сентября сообщалось, что президент Fesco Аркадий Коростелев покинул свой пост. В организации уточнили, что решение Коростелев, который занимал эту должность с сентября 2020 года, принял по собственному желанию.

Fesco — одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России. Ее активы числятся в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Под управлением Fesco находятся терминальные комплексы в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке.